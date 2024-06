SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial morreu na noite desta quarta-feira (19/6) em confronto com criminosos durante uma tentativa de assalto a um carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul, na serra gaúcha. Um dos suspeitos também morreu na troca de tiros.





O 2º sargento Fabiano Oliveira, 47, estava na Brigada Militar do Rio Grande do Sul há 26 anos. Ele atuava na Força Tática do 12º Batalhão, em Caxias do Sul. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.





Segundo informações preliminares, o caso ocorreu no hangar dois do aeroporto, onde o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) carrega cerca de uma tonelada de dinheiro semanalmente. A escolta conta com quatro policiais, que não saem do local até todo o dinheiro ser retirado.











Moradores das proximidades do aeroporto registraram o tiroteio e a grande movimentação policial na região. Os criminosos teriam usado uniformes e carros parecidos com os da Polícia Federal para fazer o roubo. Eles fugiram para uma área de mata e são procurados.

O Comando de Policiamento de Choque, o Bope (Batalhão de Operações Especiais) e o Batalhão de Aviação da Brigada Militar foram acionados e, com as equipes do 12º Batalhão, foram para o aeroporto de Caxias do Sul para o cerco policial.





Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que os criminosos realizam o assalto. Em outro vídeo, é possível ouvir o tiroteio entre os assaltantes e os policiais. O resgate do policial atingido também foi registrado.



O aeroporto de Caxias do Sul é considerado estratégico para o estado em um momento de suspensão de operações no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, afetado pela enchente.

Governador se manifesta

O governador Eduardo Leite (PSDB) lamentou a morte do policial e determinou empenho máximo das forças de segurança para capturar os criminosos.

"Seguiremos firmes na luta contra a criminalidade, honrando a memória do sargento Fabiano Oliveira e de todos os heróis que dedicam suas vidas para proteger o nosso povo", disse.