Um motorista é considerado foragido após atirar em direção a um casal durante briga de trânsito na rodovia Castello Branco, em Boituva, São Paulo. Identificado como Adriano Domingues da Costa, o homem armado teve a prisão temporária decretada pela Justiça. O caso ocorreu na sexta-feira (14/6). As informações são do g1.



Antes de disparar contra o casal, uma caminhonete modelo Hilux e outro veículos foram "fechados" um pelo outro. O motorista armado desce do carro e pede para a passageira do veículo atingido abaixar o vidro. Ela estava ao telefone com a Polícia Militar e foi orientada a não seguir a ordem do homem.

Veja o vídeo (imagens fortes):

Depois, o motorista, que é empresário do ramo de locação de equipamentos para eventos, dispara em um dos pneus do veículos e depois em direção à mulher. Felizmente, o carro era blindado e a bala acertou apenas o vidro e ninguém ficou ferido. O suspeito fez outro disparo contra o pneu do carro e deu coronhadas com a arma na janela da passageira.

No sábado (15/6), a Polícia Civil apreendeu o veículo do empresário em uma pousada em Piraju (SP). Já no domingo (16/6) policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na casa dele. Foram apreendidos, um cofre, um tipo de arma branca e o passaporte de Adriano. Ele não foi localizado no imóvel.

O momento foi gravado pelo casal e o caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil.

O Correio Braziliense tenta contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber mais informações sobre o caso, mas até a publicação desta reportagem não houve retorno.