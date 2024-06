Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2732 sorteadas nesta terça-feira (4/6). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 100 milhões no próximo sorteio, nesta quinta-feira (6/).

A Mega-Sena 2732 teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 03 - 16 - 18 - 49 - 60.

Entre os 94 apostadores que acertaram cinco dezenas, há 12 apostas de Minas Gerais. São três jogos de Belo Horizonte, e, as outras apostas, são de: Araguari, Cambuí, Itaúna, Juiz de Fora, Maravilhas, Patos de Minas, Santa Luzia, São João Nepomuceno e Téofilo Otoni.

Entre as apostas de BH, um bolão de 8 números e 20 cotas faturou R$ 153.902,40 - cerca de R$ 7,6 mil para cada cotista. As outras apostas da capital foram simples, de sete números, e vão faturar, cada uma R$ 102.601,62.

A aposta de Maravilhas foi um bolão de oito cotas, com seis números, e os ganhadores vão dividir R$ 51.300,80 (cerca de R$ 6,4 mil para cada cotista). O jogo de Téofilo Otoni foi simples, com 7 números e vai receber R$ 102.601,62. Todas as outras apostas foram simples, com seis números, e vão receber R$ 51.300,80 cada uma.



O próximo sorteio da Mega-Sena será na quinta-feira (6/6). O prêmio estimado é de R$ 100 milhões.



Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.