Brasileiros são convidados a participar, até a próxima terça-feira (11/6), da consulta pública para o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDC), do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). As pessoas podem escolher até 5 ações e iniciativas para serem incluídas no projeto.







A ideia do documento, elaborado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), é pensar diretrizes de atuação para prevenção de futuros desastres, como as enchentes que assolam o sul do país, reduzindo mortes e perdas.

Segundo a engenheira de produção, Adriana Leiras, serão necessárias ações em cinco frentes: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de desastres. "O Brasil não tem um PNPDC, e esse é um instrumento norteador previsto na Lei 12.608 de 2012 que só agora estamos desenvolvendo. Através desse plano trazemos uma série de orientações que possam desencadear a formulação de planos estaduais e municipais”, explica.







“Como organizações, as entidades de classe podem colaborar com as comunidades locais, com as autoridades, para implementar as medidas de prevenção de desastres ambientais”, destaca o engenheiro de Minas José Margarida, coordenador do Grupo de Trabalho que trata da prevenção de desastres hidrogeológicos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG).

Segundo ele, os profissionais da área desempenham um papel fundamental em ações que podem ajudar a identificar áreas de risco e conter os impactos das chuvas, dessa forma, é possível assessorar nas diversas atividades que envolvem a ocupação das cidades, como as questões das empresas de mineração, os cortes de estrada, entre outras atividades.







Para participar da consulta pública, acesse o link aqui.