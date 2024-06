A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) de Minas Gerais prendeu, nesta segunda-feira (3/6), uma pessoa em flagrante que transportava 800 kg de maconha em um veículo terceirizado que prestava serviços para os Correios.

A investigação ocorreu com o apoio da Polícia Militar Rodoviária do estado de São Paulo, levou à identificação e prisão de um indivíduo que trafegava pela rodovia Raposo Tavares, na altura da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo.

Segundo a PF, o homem responderá pelo crime de tráfico de drogas, com pena que pode variar de cinco a 15 anos de prisão e multa.

O Correio Braziliense entrou em contato com o Correios, mas até o momento não obteve resposta. O espaço permanece aberto para eventual manifestação.