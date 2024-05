A Delegacia de Homicídios da Capital investiga a motivação do assassinato do casal Cláudio Pinheiro e Mariana Valente, ambos de 58 anos. Eles foram mortos a marteladas pelo filho adotivo de 16 anos dentro de casa na Estrada da Ligação, próximo ao Campo Ilha do Sapo, na Taquara, em Jacarepaguá. O menor teria saído de casa para lanchar após matar os pais. Na volta, ateou fogo nos corpos do casal.

Denilza Maia, vizinha da família, até agora não acredita no que aconteceu. “É meio difícil acreditar que ele tenha feito um negócio desses. O pai e a mãe o criaram sempre com tanto carinho. Eram evangélicos, ele sempre foi muito bem tratado, muito bem cuidado. Todos dois com muito carinho com ele, ele já é um rapazinho, é difícil acreditar”, lamentou.



Vizinhos relataram que o jovem era agressivo e já havia arrumado algumas confusões com moradores.

O jovem ligou para polícia e assumiu os crimes para os PMs. Ele disse ainda que fez isso pois queria faltar a escola para ir ao jiu-jítsu. Na delegacia, o adolescente ficou em silêncio.