Casal foi surpreendido por explosão usado para anunciar o sexo do bebê durante chá revelação no Espírito Santo

Um chá revelação terminou com uma explosão, que deixou o pai da criança ferido na cabeça. O incidente foi no último domingo (19/5), na cidade de Linhares, no Espírito Santo. O pai teve queimaduras leves e não precisou de atendimento hospitalar. O casal usou um bastão de fumaça, um artefato pirotécnico, que revelou que o bebê é um menino.

Até o momento, não é possível dizer exatamente o que causou a explosão. Dayane Figueiredo e Carlos Henrique estão à espera do quarto filho e decidiram fazer, pela primeira vez, fazer um chá revelação. A ideia foi da filha mais velha do casal, Isabela, de 17 anos. Para a descoberta, além do bastão, também foi utilizado papel colorido.

Conforme relatado ao G1, a festa aconteceu na casa de um amigo e reuniu 15 pessoas. Grávida de 5 meses, a mãe quase foi atingida. “Um susto muito grande. A gente tinha organizado o chá revelação e na hora eu não tive noção do que estava acontecendo. Eu estava de costas, então eu não vi nada, só senti a quentura muito próxima. A gente foi ter noção mesmo quando a gente viu os vídeos, mas na hora a gente ficou sem entender o que tinha realmente acontecido", contou ao portal.

Carlos foi o único atingido e teve ferimentos leves na cabeça e no pescoço. Ele disse que não foi ao hospital, mas tratou a queimadura com uma pomada que comprou na farmácia. "Tive ferimentos leves no pescoço. Na hora da explosão, fiz o movimento para tirar minha esposa, que estava lado a lado comigo. A explosão pelo vídeo dava para ver que ia pegar nela, mas eu consegui tirar. Foi na hora que aconteceram as queimaduras no pescoço, na nuca, cabeça e orelha", apontou ao G1.

A família decidiu compartilhar o vídeo para servir de alerta para outros pais que fazem chás revelação. Bastões, como utilizados pelo casal, são vendidos em lojas de festas ou pela internet e custam em torno de R$ 20.

Na embalagem, existem algumas recomendações, como só usar o artefato ao ar livre e não apontar o produto em direção a outras pessoas ou animais. Quem acende o bastão deve esticar o braço para frente logo em seguida, afastando o produto para o mais longe possível do corpo.

Carlos e Dayane estão à espera de um menino, que se chamará Aquiles. O novo membro da família deve chegar em setembro.