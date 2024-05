Anitta vendeu uma mansão localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, que já hospedou famosos, foi espaço de grandes festas e palco das gravações do clipe Tócame.

A casa que ficou conhecida como “quarto do sexo” por conta da decoração em neon, luz baixa e, claro, pelas festas realizadas pela artista, passou por dificuldades para ser vendida.

Disponível para venda no final de 2022, a artista deu um “desconto” de R$3 milhões na negociação da venda da casa, sobre o valor original do imóvel. A mansão de R$11,5 milhões foi vendida no valor de R$ 8 milhões, de acordo com o jornal O Dia.

A mansão

Localizada em um dos condomínios mais renomados da região, a mansão tem cerca de 607 metros quadrados. Segundo a imobiliária responsável pela venda da propriedade, o piso do imóvel é de mármore e há alguns estúdios profissionais espalhados pelo espaço, além de um jardim de inverno.

A residência conta com um projeto arquitetônico de quatro suítes, closet, sala de estar com um living para quatro ambientes diferentes, sala de jantar, estúdio de música, elevador que dá acesso a três pavimentos, piscina aquecida, sauna, espaço gourmet e gazebo.