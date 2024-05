Policiais militares do 33º BPM (Angra dos Reis) que seguiam de ônibus pela Avenida Beira Mar, 454, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, sofreram uma tentativa de assalto na noite de quinta-feira (16). Quatro criminosos teriam aproveitado que o coletivo, que foi fretado para transportar policiais, parou em um sinal e obrigaram o motorista a abrir a porta.





PMs surpreenderam os bandidos e atiraram. Um criminoso foi baleado e morreu. Os demais conseguiram fugir.





Os agentes participaram de um evento na Câmara de Vereadores. Na semana passada, o personal trainer, Luís Felipe Alves, de 27 anos, foi baleado e morreu, durante tentativa de assalto, também no Aterro do Flamengo.