Já são 2.039.084 pessoas afetadas no estado que desde o final de abril vive os problemas decorrentes do excesso de chuva

O sistema prisional do Rio Grande do Sul receberá o reforço de 75 servidores do governo federal e dos estados de Santa Catarina e de Minas Gerais.

Segundo comunicado divulgado neste sábado (11/5) pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, os agentes virão da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais e da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Socioeducativa (SAP) de Santa Catarina.

Com a tragédia, muitos presídios ou penitenciárias estão alagados ou ilhados. A equipe vai poder contribuir para minimizar qualquer sensibilidade na segurança e, também, reforçar o quadro de profissionais dos locais.

Nessa sexta-feira (10/5), 15 policiais penais enviados pela Senappen embarcaram, em Brasília, rumo ao Rio Grande do Sul. Neste domingo (12/5), 30 policiais penais do Comando de Operações Especiais (Cope), do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen), embarcarão a Porto Alegre para apoiar o sistema prisional do estado. A previsão é que a equipe permaneça por pelo menos 15 dias no Rio Grande do Sul.

Nos próximos dias, chegarão 30 servidores de Minas Gerais e 30 de Santa Catarina, informou o governo gaúcho.

Vários policiais penais do Rio Grande do Sul também estão há dias dentro das unidades prisionais, por questões logísticas ou para reforço na atividade de custódia. Isso porque, além das dificuldades de entrada e saída dos locais, outros profissionais do sistema prisional perderam suas casas. O objetivo do reforço é ajudar nas escalas de revezamento.





"Nossa intenção é reforçar a custódia em unidades que precisam de reforço e contribuir com todo o sistema de segurança do Rio Grande do Sul. Estamos enviando uma equipe altamente preparada e extremamente disposta para toda e qualquer ajuda necessária neste momento tão difícil", destacou o diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, Leonardo Badaró.