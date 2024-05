Quando o criador de conteúdo Biscoito Senô comprou seu Fiat Uno, em meados de 2023, ele já planejava pôr a mão na massa para fazer melhorias no veículo. Ele, que mora em São Paulo, começou com pontos básicos, como limpeza nos faróis e recuperação dos retrovisores. Mas ele decidiu ir além e transformar o Júnior, como ele nomeou o carro, em um automóvel de luxo.





Dono de um Uno Mille 2008, ele resolveu fazer modificações para proporcionar mais conforto ao dirigir. Além de trazer mais tecnologia para o veículo. Para isso, ele conta com a ajuda de seu pai e irmão, além de muita criatividade.





No primeiro episódio da série de vídeos curtos, que já tem oito unidades, o criador de conteúdo resolveu instalar um porta-copos e entradas USB no carro. Para isso, ele usou um console central de um Palio, precisando, claro, fazer alguns ajustes, já que a peça era maior do que o console original do Uno. Mas, apesar de parecer simples, o jovem precisou desmontar o painel do carro. “Eu não entendo de carro, malema (sic) sei dirigir. A única coisa que eu tenho é uma fé delirante que vai dar certo”, disse.





Ele também já colocou encosto de braço entre os bancos dianteiros, sensor de ré, trava e vidro elétricos, som bluetooth e tapetes mais seguros. Além disso, implementou uma manta térmica para diminuir o ruído do motor e a temperatura do capô dentro do veículo.









Apesar de não contar quantas alterações ainda vai fazer, ele recebe apoio dos internautas, que sugerem algumas modificações para o Juninho. “Tá ficando toppppp... mas tô ansioso pelo ar condicionado”, escreveu um perfil. “Coloca teto solar”, sugeriu outro. “Cara, esse Uno vai ter que ‘a’ (melhor) bateria se não vai arriar rápido”, aconselhou um terceiro.





Apontado como um dos carros mais conhecidos do Brasil, o Uno foi produzido entre 1984 e 2022, mudando sua forma em 2010, com o Novo Uno. Fãs diziam que era um veículo resistente, econômico e com manutenção barata. Ele era considerado bastante confortável para um carro popular. Mas saiu de linha devido aos avanços tecnológicos da marca.





Atualmente, um Uno 2008, semelhante ao Juninho, custa entre R$ 15 mil e R$ 23 mil, dependendo do estado de conservação e dos componentes. Mesmo que a transformação do veículo custe dinheiro – e tempo – Biscoito Senô garante que vale a pena. “Se eu tivesse a grana pra comprar um carro que já viesse com tudo isso, eu provavelmente não estaria fazendo essa série”, explicou.