Um casal foi vítima de roubo por um grupo de assaltantes, nas proximidades do Flamengo, no Rio de Janeiro, durante as primeiras horas da madrugada de domingo (05/5). Os criminosos conseguiram escapar levando todos os pertences de valor do casal.







De acordo com dados recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP), em março de 2024, houve um aumento significativo de 78,5% nos casos desse tipo de crime em comparação com o mesmo período do ano anterior, na área da 9ª Delegacia de Polícia, que abrange os bairros do Flamengo, Laranjeiras, Glória e Catete, todos com policiamento efetuado pelo 2º Batalhão da Polícia Militar (Botafogo).

No mês de março de 2024, foram registrados um total de 50 roubos de celulares, enquanto no mesmo mês do ano anterior esse número era de apenas 28. Além disso, os dados do ISP também indicam um aumento desse tipo de crime nos três primeiros meses do ano corrente. Entre janeiro e março, foram contabilizados 160 casos, em comparação com os 110 registrados no mesmo período de 2023, representando um aumento de 45,5% na incidência desse delito.