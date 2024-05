Policiais militares do Rio de Janeiro com fuzil apreendido em tiroteio com traficantes

Policiais e criminosos estão em confronto desde o final da madrugada desta quarta-feira (08/5), nas comunidades de Vigário Geral, Parada de Lucas e Cordovil, que integram o chamado Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro.





Por causa do tiroteio, a SuperVia informou que o ramal Saracuruna opera apenas no trecho entre Central do Brasil x Penha e Duque de Caxias x Saracuruna. O intervalo médio é de 30 minutos. As estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada Lucas e Vigário Geral estão fechadas.

Moradores de Duque de Caxias também estão assustados com o tiroteio, por causa da proximidade com Vigário Geral. O líder do tráfico é alvo de mais de 20 mandados de prisão por homicídio, tortura, tráfico e roubos.Álvaro Malaquias Santa Rosa, de 37 anos, o Peixão, é um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro. A polícia já chegou próximo ao traficante, mas ainda não conseguiu capturá-lo.