Um homem de 31 anos foi estuprado, na madrugada do último domingo (28), em frente ao local onde mora, na Avenida Campos Sales, no Centro de Campinas, em São Paulo. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança do condomínio.



João Alexandrino da Silva é cozinheiro e havia acabado de pedir um carro de aplicativo para ir trabalhar quando foi atacado pelo abusador, que não teve a identidade divulgada.



O suspeito deu início ao abuso assim que João deixou o prédio. Nas imagens, vê-se o homem agarrando o cozinheiro por trás e já colocando a mão no órgão genital dele. A vítima conseguiu fugir com a chegada do carro de aplicativo.

As imagens foram divulgadas pelo próprio cozinheiro em redes sociais. “Eu decidi expor o que aconteceu comigo, porque não quero que mais uma pessoa saia impune. Ele tem que pagar pelo que fez. Meu objetivo era mostrar para quem já sofreu esse tipo de abuso que é preciso ter coragem para denunciar. A ideia foi incentivar essas pessoas”, diz João.



João contou ainda que chegou a ter receio de expor as imagens. “Recebi apoio dos meus amigos, que são minha família, é isso que importa”.



Em depoimento, o cozinheiro afirmou que foi agarrado pelo suspeito. O abusador, inclusive, chegou a colocar o pênis para fora da calça, ao mesmo tempo que o ameaçava com uma faca.



Em entrevista à EPTV, João Alexandrino afirmou estar traumatizado com o ataque. “Quando saio para trabalhar, fico olhando para todos os lados pensando que as pessoas vão vir para perto de mim… Já fico com medo. Eu quase nem saio da minha casa”.