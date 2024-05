Um acidente na pista exclusiva do BRT Transbrasil, próximo à estação Fazenda Botafogo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, provocou a morte de um homem, nesta quinta-feira (2/5), que foi atropelado por um caminhão de transporte de tropas do Exército.

De acordo com informações da Mobi-Rio, responsável pela gestão do sistema de transporte, a pista em questão é destinada exclusivamente aos ônibus articulados do BRT, e o motorista do caminhão militar infringiu as normas ao transitar por ela.

Registros das câmeras de segurança do BRT captaram o momento em que o caminhão adentrou a pista reservada, momentos antes do acidente. Até o momento, a vítima não foi identificada.

Em nota, o Exército informou que ”Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste (CML) lamenta o ocorrido e, após perícias no local, instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM), a fim de elucidar os fatos e apurar responsabilidades.”