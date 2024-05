Uma aposta de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acertou as 15 dezenas no sorteio da Lotofácil 3093, realizado nesta quinta-feira (2/5). Outros dois sortudos, sendo um de Goiânia (GO) e um de São Gabriel (RS), também cravaram todas as dezenas.

Com isso, as três apostas dividem o prêmio principal. Cada uma delas receberá R$ 479.789,18.

O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo. As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24 - 25.

Além disso, 551 apostas tiveram 14 acertos no concurso, levando R$ 782,48, cada.