Uma aposta de Belo Horizonte e outra de Araxá, no Alto Paranaíba, acertaram as 15 dezenas do sorteio 3088 da Lotofácil e garantiram, cada uma, R$ 128 mil de uma só vez. Os dois felizardos de Minas Gerais dividem o prêmio com mais três apostadores – de Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Baliza (GO).



As dezenas foram: 01 - 02 - 03 - 05 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25



O sorteio foi realizado às 20h desta quinta-feira (25/4), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Também foram revelados os números dos jogos Mega-Sena 2717, Quina 6425, Timemania 2084 e Dia de Sorte 905. O prêmio de R$ 5,58 milhões da Mega-Sena saiu para um apostador de Campinas, em São Paulo.

O próximo sorteio da Lotofácil será nesta sexta-feira (26/4). Quem acertar sozinho as 15 dezenas da loteria da Caixa pode levar R$ 1,7 milhões. Confira o sorteio ao vivo no Estado de Minas e no Portal Uai.