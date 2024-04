Um porco gigante e um cabrito foram flagrados sendo transportados na caçamba de um carro na Rodovia Raposo Tavares, na altura de Cotia, em São Paulo, nessa quarta-feira (24/4).



Pelas imagens, é possível ver o porco de grande porte, amarrado com cordas, se debatendo na tentativa de se soltar, enquanto o cabrito fica embaixo do suíno.



Em razão do tamanho do animal, o carro também trafega com dificuldade. Além disso, o veículo não tinha tamanho adequado para o transporte de animais. O porco estava praticamente com a metade do corpo para fora, incluindo as patas dianteiras.



Segundo a resolução n° 791, publicada em 24 de junho de 2020 no Diário Oficial da União, animais de grande porte devem ser transportados em veículos de transporte de animais vivos (VTAV).



O carro também deve conter “equipamento de contenção de carga fixo reboque ou semirreboque”.