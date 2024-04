Todo mundo que fez compras parceladas com certeza comemorou após pagar a última prestação. Mas a comunicadora Tiele Miranda resolveu ir além e fez a “Festa da Parcela”. Com direito a bolo e decoração, a jovem celebrou o pagamento da última parcela de seu patinete elétrico, que ela dividiu em 12 vezes. Além da sensação boa de quitar a dívida, ela registrou tudo em um vídeo nas redes sociais e viralizou na web.

“A melhor sensação do mundo é liberar mais cartão de crédito”, diz ela em um trecho, enquanto mostra um cupcake com os dizeres “Cartão liberado para novas compras”. Mas o cartão liberado durou pouco: antes mesmo da festa, ela comprou uma impressora no crédito. Ela inclusive usou o equipamento para imprimir as fotos da decoração.

A publicação fez tanto sucesso que chegou até à Serasa, empresa que agrega dados o comportamento financeiro dos consumidores e ficou conhecida por relacionar o nome completo e o CPF de pessoas com dívidas vencidas. “Tiele = a personificação do meme 'não quero saber o preço, quero saber em quantas vezes parcela'", comentou.

Muitos internautas deixaram comentários se identificando com Tiele. “Isso é um sonho impossível, chegar na última prestação para poder gastar de novo”, comentou um perfil. “Nada melhor que uma dívida nova para motivar a gente a trabalhar”, observou outro.

Mas a grande dúvida das pessoas na internet é saber como a festinha foi paga. “Tô passando mal que a festa muito provavelmente também entrou no cartão”, comentou um internauta.