Caso aconteceu na Rua Solano da Cunha, no Jardim Guanabara, no Rio

Pelo menos duas pessoas morreram esfaqueadas na manhã desta sexta-feira (12/4), na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O ataque aconteceu na Rua Solano da Cunha, no Jardim Guanabara.

Segundo as primeiras informações, todos os envolvidos seriam da mesma família e o acusado teria atacado as vítimas durante um surto psicótico.

Duas mulheres, avó e tia do agressor morreram e uma terceira pessoa, o primo, ficou ferido. Há relatos de que o homem foi jogado da janela após entrar em luta corporal com o primo, que se feriu.

O autor teve alguns ferimentos, está hospitalizado e seu estado de saúde é considerado estável.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência às 9h40 e os quartéis de Ramos e Ilha do Fundão se deslocaram para atender o chamado. Ainda não há informações sobre o hospital que as vítimas foram encaminhadas.

Agentes do 17º Batalhão da Polícia Militar (Ilha do Governador) foram acionados para o local e a ocorrência ainda está em andamento.