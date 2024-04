Polícias civis arrombaram um portão e invadiram uma casa para cumprir um mandado de prisão e de busca e apreensão nessa quinta-feira (11/4), em Aparecida de Goiânia (GO). No entanto, os policiais foram ao endereço errado. A moradora abordada registrou toda a ação, incluindo o momento em que ela tem uma arma apontada para o seu rosto.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os policiais chegam à casa, por volta das 6h. Outro vídeo mostra como ficou a fechadura após o arrombamento.

A mulher, que não foi identificada, tenta argumentar com os policiais, dizendo ter dois filhos, uma menina de 9 anos e um menino de 2 meses. O bebê teria acordado com o barulho e estaria chorando. “Quero a minha advogada, eu tenho direito. Ela meteu a mão no meu pescoço. Olha o que vocês fizeram no meu portão”, apontou.



Durante a discussão, os vizinhos pediram que os policiais dissessem o nome da pessoa para quem era o mandado. “Quem é [essa pessoa]? O mandado está na casa errada”, alertou a mulher. A discussão fica mais acalorada. O vídeo termina em seguida, quando moradores pedem para ver o endereço do mandado judicial.



Segundo a TV Globo, os vizinhos da mulher registraram um boletim de ocorrência contra os policiais. A Polícia Civil se manifestou, informando que os mandados foram cumpridos dentro da legalidade, mas que a Superintendência de Correições e Disciplina apura os “supostos abusos” cometidos.