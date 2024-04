Um policial militar e a esposa dele foram surpreendidos por criminosos armados em um estacionamento em Benfica, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (9).



O estacionamento fica localizado entre as Ruas dos Lustres e a Rua São Luiz Gonzaga, na altura do bar Velho Adonis, uma região conhecida e movimentada em Benfica. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a chegada do casal abordado pelos bandidos enquanto parava a moto.



O PM, assustado com a abordagem, tentou escapar e saiu correndo, mas foi impedido de sair por criminosos que davam cobertura aos comparsas no portão. Os bandidos perceberam que se tratava de um policial militar, pois avistaram a arma do agente, e partiram pra cima do homem. A vítima, mesmo assim não reagiu. Nesse mesmo momento, a mulher, desesperada, tentou intervir pedindo para que os bandidos não matassem o marido.

Por fim, a arma do policial foi levada. Ninguém ficou ferido.



Em nota, a polícia militar informou que tomou conhecimento do ocorrido e prestou apoio ao agente, que registrou o caso na delegacia mais próxima.