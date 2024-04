A Polícia Civil do estado protocolou na Justiça um novo pedido de prisão, desta vez preventiva, para o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos. Ele dirigia a Porsche que bateu na traseira de um Renault Sandero e matou o condutor do veículo no último dia 31.



De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, Fernando conduzia o carro esportivo em alta velocidade na Avenida Salim Farah Maluf, na Zona Leste de São Paulo, onde bateu na traseira do carro de Orlando da Silva Viana, motorista de aplicativo, que morreu.

Segundo informações do portal g1, no novo pedido, o delegado do 30° Distrito Policial, que investiga o caso, argumenta que o motorista poderia cometer o mesmo crime novamente, poderia ameaçar ou subornar testemunhas, além do risco de fuga do país pelo alto poder aquisitivo.

"[Fernando] praticou crime de extrema gravidade ocorrendo a morte e lesão das vítimas, fugindo do local dos fatos e, segundo testemunhas, estaria visivelmente embriagado, e ainda, já teve sua carteira de habilitação suspensa por desrespeito às normas de trânsito, podendo vir a praticar novamente outro delito de trânsito de forma abrupta", disse o delegado Nelson Vinicius Alves, segundo a publicação.

A promotora de Justiça Monique Ratton emitiu parecer favorável ao novo pedido de prisão preventiva e pediu pela suspensão da habilitação do empresário, apreensão do passaporte e estipulação de uma fiança de R$ 500 mil, em virtude da alta capacidade financeira do investigado, sócio de uma construtora.

No dia 1º, a Justiça de SP negou o primeiro pedido de prisão temporária por entender que o pedido da Polícia Civil não atendeu os requisitos mínimos para decretação do mesmo.

O Correio Braziliense tenta contato com a defesa de Fernando Sastre de Andrade Filho para ouvir uma posição sobre o pedido de prisão preventiva. Em caso de resposta, o texto será atualizado.