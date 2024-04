A FAB (Força Aérea Brasileira) retomou neste sábado (30) as buscas pelos desaparecidos do avião bimotor que decolou de Jundiaí, no interior de São Paulo, e foi localizado na região da Serra do Japi. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, os militares da aeronáutica farão um sobrevoo e vão entrar na mata.





De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, as viaturas já estão no local, que fica no acesso do km 60 da rodovia Anhanguera, em Jundiaí.





Segundo a FAB, a queda ocorreu por volta das 20h40 de quinta-feira (28). Na sexta (29), a corporação anunciou que havia encontrado um avião bimotor na área. Ainda não há informações sobre vítimas.

De acordo com a Defesa Civil de SP, a equipe de busca e salvamento da FAB será responsável pela busca e a identificação do piloto.





As buscas na sexta contaram com três equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, com apoio da FAB e do helicóptero Águia da Polícia Militar.





A aeronave modelo Piper Aircraft, matrícula PT-WLP, com capacidade para cinco passageiros, decolou do aeroporto de Jundiaí às 20h15 desta quinta-feira com destino ao aeroporto de Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, segundo a Rede Voa, concessionária do aeroporto.





A aeronave está registrada como propriedade da empresa HKTC do Brasil, multinacional chinesa especializada em comércio exterior.





O equipamento estava com a documentação em dia, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), e a licença previa apenas serviços aéreos privados, sendo vedado o uso para táxi aéreo.