Três equipes de resgate do Corpo de Bombeiros buscam por um avião monomotor desaparecido na região da Serra do Japi, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Segundo a corporação, a queda teria ocorrido por volta das 20h40 desta quinta-feira (28).





O helicóptero Águia da Polícia Militar e a Força Aérea Brasileira também auxiliam nas buscas.





O piloto não teria conseguido pousar no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, e teria decidido retornar para Jundiaí. Segundo a investigação, o último contato realizado, via rádio, ocorreu por volta das 23h desta quinta, quando a aeronave encontrava-se sobre a Serra do Japi.





Ainda não há informações sobre vítimas.





A Polícia Militar foi acionada pelo comando do aeroporto de Jundiaí, de onde a aeronave decolou. Equipes do Aeroporto de Jundiaí tentam definir uma área para concentrar o trabalho de resgate.