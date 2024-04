Um trágico acidente provocou a morte de quatro indivíduos e deixou outros sete feridos nesta sexta-feira (29/3). A tragédia envolveu uma van de turismo e um caminhão no quilômetro 536 da BR-158, localizada entre as cidades de Dom Pedrito e Santana do Livramento, na região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Serviços de emergência como o Samu, Corpo de Bombeiros, funcionários municipais e a empresa Movilcor foram mobilizados para o local.



A PRF detalhou que as vítimas fatais eram passageiros da van. De acordo com o portal “G1”, dos feridos, seis estavam na mesma van e dois no caminhão, incluindo o condutor, que será submetido a interrogatório.



As vítimas foram prontamente encaminhadas para a Santa Casa de Livramento para receber cuidados médicos.



Investigações preliminares indicam que o caminhão, que trafegava na BR-158 sentido Rosário do Sul a Santana do Livramento, e a van, que vinha na direção oposta, se envolveram no acidente quando, supostamente, o motorista do caminhão freou bruscamente. Isso teria causado um desvio em "L" do veículo, que invadiu a faixa contrária, colidindo com a van.



O acidente ocorreu numa área conhecida como Trevo da Faxina. Atualmente, equipes de perícia estão trabalhando na remoção do caminhão, e a via foi bloqueada.