Durante a tarde, a Defesa Civil de Petrópolis recomendou o fechamento do comércio no local, devido a inundações ao longo da Rua do Imperador

As fortes chuvas que atingem o estado do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (22/3) deixaram ruas alagadas e causaram deslizamentos em Petrópolis, na Região Serrana. Cinco pessoas da mesma família foram soterradas por um deslizamento de terra.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as vias alagadas. Mais cedo, o Rio Quitandinha transbordou e interditou ruas do centro histórico da cidade. Por volta das 14h, a Defesa Civil municipal recomendou o fechamento do comércio no local, devido a inundações ao longo da Rua do Imperador.

O órgão já classifica a chuva que atinge a cidade como muito forte e declarou oficialmente estar em estágio operacional de alerta. O sistema de sirenes do primeiro distrito da cidade também já foi acionado, o que inclui localidades de São Sebastião, Vila Felipe, Dr. Thouzet, Independência e 24 de Maio.

"A Defesa Civil orienta a mobilização da população da área de risco para os pontos de apoio, que encontram-se abertos preventivamente desde a noite da última quinta-feira (21) para receber a população. A secretaria pede que a população fique atenta às próximas atualizações”, informou a pasta.

Trânsito interditado

As fortes chuvas que atingem o estado fluminense interromperam o trânsito de veículos da capital para as cidades serranas de Petrópolis e Teresópolis, atendidas pelas rodovias BR-040 e BR-116. Segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as duas cidades enfrentam risco de deslizamento.

Por volta das 17h, a interdição era total no pedágio da rodovia BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Petrópolis, no quilômetro 102, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF/RJ). A concessionária Concer (Cia. de Concessão Rodoviária) recomenda aos usuários da BR-040 que não trafeguem pela rodovia enquanto a tempestade não cessar.

A Concer alerta que deve-se evitar, em especial, a serra de Petrópolis, onde já ocorreu deslizamento de terra na pista de subida, devido à chuva extrema, deixando o quilômetro 94 parcialmente interditado. Quem quiser obter informações atualizadas da rodovia pode ligar para o número gratuito 0800 2820040.



*Com informações da Agência Brasil