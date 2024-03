Um acidente envolvendo pelo menos 11 veículos interditou a Alameda São Boa Ventura, no bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta sexta-feira (22).



De acordo com testemunhas, um caminhão perdeu o controle e arrastou veículos e um ônibus por vários metros. Ao menos sete pessoas ficaram feridas. Elas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no mesmo bairro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O acidente ocupa a pista sentido Ponte Rio-Niterói. Diversos carros ficaram destruídos. Alguns deles, inclusive, invadiram lojas na região. O corpo de Bombeiros atua no local.

“Sinal estava fechado e só senti o impacto na traseira do carro. Agora ficou esse estrago aí, acabou meu dia”, disse o motorista Antônio Marcos, que ia entregar armários no Centro do Rio quando foi envolvido no acidente.

Trânsito ficou complicado no entorno do acidente em Niterói Cyro Neves / Rádio Tupi

Em atualização