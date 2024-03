Correio Braziliense - Três pessoas foram presas por aplicar o chamado “golpe do paco” em frente a uma casa lotérica no setor leste da Estrutural. O grupo era especializado em estelionato, fraude que induz alguém ao erro para obter vantagens ilícitas. João Batista de Oliveira, 66 anos, Thayane Gabriele Alves da Silva, 25, e Roberto Barbosa dos Santos, 45, foram presos em flagrante na última segunda-feira (18/3). Com o golpe, o grupo levou R$ 945, referentes ao recebimento de auxílio recebido do governo federal pela vítima, além dos documentos pessoais dela. As investigações estão sendo realizadas pela 8ª Delegacia de Polícia, em Samambaia.

O golpe aplicado pelos três estelionatários consiste em induzir a vítima a um erro durante o saque do benefício, fazendo-a acreditar que será recompensada por achar a carteira de um dos autores. A vítima reconheceu o grupo na delegacia, além dos objetos usados para a enganação: um porta-joias vermelho e uma bolsa com notas falsas.

Como era realizado o golpe



Primeiro, um dos membros do grupo deixa cair uma carteira com notas falsas de dinheiro próxima ao local onde a vítima sacou o benefício. Depois, a mulher, Thayane da Silva, finge ajudar a vítima a procurar a carteira. Enquanto isso, o suposto dono da carteira promete recompensar as duas mulheres caso achem o item.

No segundo momento, a cúmplice alega ter recebido um objeto valioso por ter devolvido a carteira. Então, o grupo pede que a vítima deixe sua bolsa com eles para ir buscar a sua recompensa também. Após a saída da vítima, o grupo desaparece com os pertences e o auxílio recém sacado.

Perseguição



O carro usado pelo grupo para fuga foi perseguido até a cidade de Samambaia e eles foram presos em flagrante. Na delegacia, os policiais notaram que o celular de uma das autoras havia sido roubado no início de março e encontraram também um mandado de prisão pelo roubo na delegacia do Gama.

Os três foram autuados por estelionato, crime com pena de cinco anos de prisão. Todos eles já respondem por outros crimes. Se você passou pelo mesmo golpe e reconhece o grupo por meio das fotos divulgadas pela Polícia Civil, denuncie. Basta discar 197 para ligar no Disque-Denúncia. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24h.