Um temporal causou estragos na madrugada desta quinta-feira (21/3) em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos chegaram a 90 km/h. A cidade sofreu com a queda de diversas árvores e bairros ficaram sem energia elétrica.

A Defesa Civil de Porto Alegre atendeu seis ocorrências relacionadas ao temporal nesta quinta. Dentre elas estão casos de destelhamento e queda de vegetais sobre residências. Já a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) somou 31 ocorrências de quedas de árvores.

Outros cinco pontos de bloqueio total em decorrência de quedas de árvores foram registrados. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) soma, ainda, 50 cruzamentos com semáforos afetados por falta de energia elétrica.

Falta de energia

As escolas municipais da capital sul-riograndense que ficaram sem energia elétrica tiveram as aulas canceladas no turno da manhã. De acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, a orientação é que as escolas mantenham profissionais para o acolhimento de alunos e atendimento de familiares que buscam por informações.

Segundo o prefeito do município, Sebastião Melo (MDB), 288 mil clientes ficaram sem energia elétrica. “A CEEE Equatorial participou da nossa reunião e esperamos avançar na retomada da energia, que neste momento impacta 288 mil clientes em Porto Alegre”, informou.

Segundo o Inmet, todo o estado do Rio Grande do Sul está sob alerta para tempestades. Outras regiões do estado também sofreram com a forte chuva na madrugada e manhã desta quinta.

De acordo com a concessionária de energia RGE, que distribui energia em parte do estado, forma contabilizados 317 mil clientes desabastecidos às 9h desta quinta. No entanto, segundo a MetSul, o número ultrapassa um milhão.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a CEEE Equatorial, responsável pela distribuição de energia em outras regiões do estado, e ainda não obteve retorno. Somente em Porto Alegre, onde a CEEE atua, foram contabilizados 288 mil. Somado ao número registrado pela RGE, o estado conta com 605 mil unidades sem energia.