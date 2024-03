O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (21/3) mais dados do Censo Demográfico 2022, que mostram que mais da metade dos brasileiros viviam a até 150 km do litoral.

De acordo com a pesquisa, 111.277.361 pessoas, equivalente a 54,8% da população do Brasil, moravam a uma distância máxima de 150 quilômetros do litoral.

O estado com mais pessoas vivendo a essa distancia do mar é Santa Catarina, onde o percentual chega a 75,4%, correspondendo a 5.734.702 habitantes.

Além disso, das pessoas que moram próximo ao litoral, cerca de 9.416.714 pessoas moravam próximos a fronteira com outros países. Isso equivale a 4,6% da população do país. Em Santa Catarina, 11,4% da população (866.171 pessoas) vivia próximo à fronteira com a Argentina.

Os dados foram divulgados pelo Censo Demográfico 2022: Agregados por Setores Censitários preliminares: População e Domicílios, com dados sobre os totais de pessoas e de domicílios investigados no território nacional.

Mais da metade dos brasileiros viviam a até 150 km do litoral (foto: Divulgação IBGE)