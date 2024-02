Um casal brigou durante uma peça de teatro no último domingo (25/2). Os dois idosos assistiam a ‘Pasolini no deserto da alma’, em cartaz no Teatro Glauce Rocha, no Rio de Janeiro, quando o homem se revoltou com uma cena de nu frontal. Ele abandonou a apresentação, mas a mulher continuou no local.

Segundo o jornal carioca Extra, o casal começou a discutir quando o personagem Davoli, interpretado por Léo San, tira a roupa, após trocar beijos com Pasolini (Maurício Silveira). Em seguida, o marido decidiu deixar a sessão. A mulher se recusou e viu a peça até o fim.

Após perceber que a companheira não o seguiu, o homem tentou voltar para o teatro, mas foi impedido por um segurança do local. Ainda de acordo com o Extra, o casal continuou a discussão, na porta do prédio.

“Estava na bilheteria do teatro, organizando o borderô, quando ouvi um sujeito berrar. O homem gritava: ‘Se minha mulher não aparecer aqui agora para ir embora comigo deste teatro, meu casamento está acabado!’. Ele começou a reclamar sobre a nudez na peça, e eu questionava: ‘Você ficou chocado com isso?’. E ele dizia que não, ‘nada disso’, pois tinha 60 e tantos anos de idade. Foi quando ameaçou entrar novamente no teatro para buscar a mulher”, contou uma funcionária do teatro, que não quis se identificar, ao jornal O Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Léo San (@leo_san_oficial)

Em cena, o ator Léo San disse ter percebido uma situação diferente entre o público. "Eu fico tão concentrado no DNA vivendo 'Davoli' que eu nem me ligo na plateia. Mas lógico que percebi algo diferente, mas não fiquei constrangido não! Então, em todas as apresentações, o momento do nu sempre causa um certo espanto e isso depende muito de cada plateia. Tem dias que a plateia reage com espanto, outras reagem rindo, algumas gritam, mas ontem eu percebi um burburinho diferente, uma coisa fora do normal e logo em seguida vi uma pessoa saindo do teatro", relatou o artista ao Extra.

Em seu perfil no Instagram, Léo questionou o comportamento do homem. “Em pleno século 21 ainda acontece isso! Será que se fosse ao contrário com a nossa atriz nua em cena, ele teria feito o mesmo?”, escreveu.

A peça "Pasolini no deserto da alma" também conta com Diego Rosa e Rose Scalco no elenco. A direção é de Francis Mayer. A peça fica em cartaz até o dia 3 de março.