O estilista francês Lucien Pellat-Finet, 78 anos, morreu afogado em Trancoso, na Bahia, na última segunda-feira (26/2). A morte foi confirmado pela família do designer, conhecido como “rei do cashmere”, em um post no Instagram.



“É com grande tristeza que informo a morte acidental de Lucien Pellat-Finet (…). Na ocasião, ele estava na companhia de seus familiares e seus queridos amigos”, lamentou Camille Dauchez, sobrinha do estilista.

O francês morava em Itaquena, praia perto de Caraíva, e havia ido a Trancoso para comemorar o aniversário em 11 de fevereiro. O designer estava em um churrasco e logo depois entrou no mar. Surfistas que estavam na região tentaram salvá-lo, mas não conseguiram.

Leia também: Fernanda Gentil é diagnosticada com paralisia de Bell

Responsável pela Pellat-Finet, focada em cashmere desde 1994, Lucien viveu grande parte da infância na Riviera Francesa. A carreira na moda começou como modelo, tendo a honra de ter sido descoberto pelo estilista italiano Pierre Cardin. Com a Pellat-Finet, se especializou em criar suéteres de luxo. Eles eram desenhados em Paris e fabricados em Londres com fios italianos, as peças da etiqueta são artesanais.

Lucien deixou a marca em 2019, quando a vendeu para Thierry Gillier.