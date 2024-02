Um atirador de elite atingiu a mão de um homem que usava um revólver para manter a filha de dois anos refém dentro de uma farmácia, na noite de domingo (25/2), em Fortaleza (CE). Antes de ser detido, o suspeito já tinha atirado na cabeça da mãe da criança.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), testemunhas informaram que o caso teria ocorrido por volta das 18h, quando o homem e a mulher iniciaram uma discussão na residência onde moram, que fica próxima ao estabelecimento.





Durante a briga, a mulher teria saído correndo com a filha, mas foi impedida pelo homem, que tomou a criança dos braços da mãe e atirou três vezes na direção dela. Um dos tiros a atingiu na cabeça. Foi então que o suspeito entrou na farmácia e passou a ameaçar a criança.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e os agentes Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram chamados e negociaram a liberação da criança. Foi durante uma das conversas que um dos policiais conseguiu atingir a mão do homem, que se entregou na sequência.

A criança não teve nenhum ferimento e a mãe dela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em estado grave.

Já o homem foi atendido por causa do ferimento na mão, mas foi preso na sequência portando um revólver calibre 38 com 16 munições.

De acordo com a PMCE, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde um inquérito policial foi instaurado para investigar os fatos. "Neste mesmo procedimento, o suspeito foi autuado por crime de tentativa de homicídio. A criança, inicialmente, foi levada, juntamente com sua tia, à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (DCECA) para os procedimentos cabíveis", afirmou a PM do Estado em nota.