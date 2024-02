Uma mulher morreu após sofrer um acidente doméstico ao fritar um ovo em uma frigideira. Elisângela Oliveira de Jesus, de 33 anos, teve várias queimaduras pelo corpo e ficou 10 dias internada no interior de São Paulo. As informações são do "g1".

A morte de Elisângela foi confirmada nesta segunda-feira (26/2). No último dia 16, ela colocou óleo em uma frigideira para fritar um ovo. Ela quebrou a casca do ovo e usou um outro recipiente para ver se ele não estava estragado.





Contudo, ela não percebeu que o copo utilizado continha água e quando despejou o conteúdo na frigideira, as chamas subiram e atingiram parte do rosto dela, da camiseta e do sutiã de amamentação que ela usava.

O marido dela, Régis Cândido, tentou ajudá-la a conter a chamas e acabou com queimaduras nas mãos.

Elisângela foi levada para a Santa Casa de Rio Claro e depois transferida para um hospital de Limeira, que tem especialidade em queimaduras.

Estava previsto que Elisângela passasse por uma cirurgia nesta segunda-feira, mas ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

O corpo de Elisângela será sepultado nesta segunda. Ela deixa o marido e uma filha de um ano.

Durante os dias em que ficou internada, foi montada uma corrente de solidariedade para ajudar o marido e a filha do casal. A campanha ocorre nas redes sociais do marido dela, Régis Cândido.