Candidatas posam para foto dias antes do acidente que acabou cancelando o evento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O desabamento da estrutura de um palco deixou candidatas de um concurso feridas no Rio Grande do Sul na tarde deste domingo (25).



O acidente ocorreu durante um ensaio do concurso Rainha da Praia das Areias Brancas. A estrutura ainda estava sendo montada quando desabou, informou a prefeitura de Rosário do Sul.



Palco desabou, feriu algumas pessoas e levou ao cancelamento do evento Redes sociais/Reprodução

Cinco pessoas, entre candidatas e auxiliares do concurso, se feriram. Elas foram socorridas por ambulâncias do município e não correm risco de morte.



O evento foi cancelado por causa do desabamento. Uma gravação feita pouco após o acidente mostra a estrutura caída e ambulâncias do Samu no local.



A Polícia Civil foi procurada para informar se algum boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso. O UOL aguarda retorno sobre o assunto.