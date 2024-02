O empresário Abilio Diniz, que morreu neste domingo (18/2), aos 87 anos, compartilhou com seus seguidores, em 17 de janeiro, sua alegria de estar em contato com a natureza. Esse foi o último vídeo publicado por Abilio em suas redes sociais.

“Eu adoro o frio e os esportes de neve. Esse é o meu programa favorito das férias de janeiro. Neste ano, infelizmente não conseguirei esquiar porque estou me recuperando de duas cirurgias no joelho, mas só de estar aqui em contato com toda essa beleza da natureza já me sinto feliz e energizado. Sei que logo estarei 100% para descer a montanha com o esqui no pé ao lado da minha família e amigos. Beijos e abraços congelantes em todos vocês”, escreveu.



Fundador da rede de supermercados Pão de Açúcar, Abilio foi internado, neste domingo (18/2), com pneumonia. Segundo comunicado publicado nas redes sociais do executivo, de 87 anos, Abílio estava no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Aos quase 90 anos, o empresário era conhecido pelo estilo de vida saudável, que compartilhava com os seguidores nas redes. Na última publicação, feita em 17 de janeiro, Abilio falou sobre o amor pelos esportes de neve. Em viagem com a família pelos Estados Unidos, ele relatou estar impossibilitado de esquiar nas montanhas pois se recuperava de duas cirurgias no joelho.

Segundo informações dadas ao jornal "Folha de S.Paulo", o magnata começou a passar mal durante a viagem a Aspen, no Colorado (EUA), e precisou ser trazido às pressas para o Brasil em avião com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adaptada.

História



Abilio Diniz se iniciou no mundo dos negócios em 1958, a convite do pai, quando fundou o primeiro supermercado Pão de Açúcar. A rede se tornou um sucesso e 10 anos depois, em 1968, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) já contava com 40 franquias.

Após 54 anos no GPA, o empresário saiu do grupo em 2013 para assumir a presidência do Conselho de Administração da companhia do ramo alimentício BRF. Atualmente, o magnata faz parte dos Conselhos de Administração do Carrefour Global e do Carrefour Brasil.