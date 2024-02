Correio Braziliense - Autoridades lamentaram a morte do empresário Abilio Diniz, falecido neste domingo (18/2), aos 87 anos, após ser internado com pneumonia. Nas redes sociais, figuram públicas prestaram homenagens e destacaram a trajetória do fundador do Grupo Pão de Açúcar.





O vice-presidente Geraldo Alckmin, nos canais oficiais, chamou Diniz de "um dos maiores empresários brasileiros" e relatou pesar com a notícia. "Sua vitalidade, dedicação ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida. Que seu exemplo continue a inspirar as próximas gerações de empresários no Brasil", diz publicação.

"O país perdeu um exemplo de empreendedor, de competência", destacou o deputado Arthur Lira. No X (antigo Twitter), o presidente da Câmara dos Deputados lamentou a perda do empresário, a quem considerava um amigo. "Sempre viu o Brasil com otimismo, com esperança e fé inquebrantável no nosso futuro", destacou.