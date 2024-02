Abilio dos Santos Diniz nasceu em 1936 em São Paulo, filho do imigrante português Valentim Diniz e de Floripes Diniz. O empresário, fundador do Grupo Pão de Açúcar, morreu na noite deste domingo (18/2). Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com pneumonia.

O pai do empresário chegou ao Brasil em 1929 e ficou maravilhado com um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro: o Pão de Açúcar, no Bairro da Urca. Em 1949, Valentim inaugurou uma doceria com o nome do monumento. Abilio, o mais velho de seis irmãos, começou a trabalhar com o pai no empreendimento, localizado no Bairro do Paraíso, em São Paulo.

Após se formar em administração de empresas, o empresário planejava trabalhar em uma multinacional ou seguir carreira no exterior. Porém, o pai lhe fez a proposta de abrir um supermercado, que seria a primeira unidade do Pão de Açúcar, em 1959, nas proximidades da doceria dos pais. O negócio cresceu e, em dez anos, a rede já contava com quarenta unidades e mais de 1.600 funcionários.

Nos anos 1990, a disputa familiar pelo controle do Grupo Pão Açúcar quase levou o negócio à falência. Mas os irmãos, em acordo, decidiram passar o comando a Abilio, que abriu o capital do grupo na Bolsa de Valores.

Em 1999, Diniz acertou a sociedade com a rede francesa Casino. Ele deixou o grupo em 2013.

Empreendedor e esportista

Após sair definitivamente do Grupo Pão de Açúcar, o empresário assumiu a presidência do Conselho de Administração da BRF.

Em 2014, adquiriu participação acionária do Carrefour Brasil e se tornou membro do conselho de administração da empresa.

Entre 1979 e 1989, foi membro do Conselho Monetário Nacional. Também auxiliou na articulação da campanha de Tancredo Neves, em 1984.

O empresário também era apaixonado por esportes. Ainda na infância, praticou judô, boxe e capoeira. Era triatleta e passou a paixão para os filhos. Juntos fundaram o NAR (Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo).

Família

Abilio Diniz teve seis filhos, dezoito netos, além de bisnetos. O filho caçula, Miguel, nasceu em 2009, quando o empresário tinha 72 anos.

Diniz se casou duas vezes. Em seu primeiro relacionamento, com Auriluce, teve quatro filhos: Ana Maria, João Paulo, Pedro Paulo e Adriana. Já com Geyze, com quem se casou em 2004, vieram Rafaela e Miguel.

Em 1989, o empresário foi sequestrado quando ia para o escritório. O resgate pedido era de 30 milhões de dólares. Depois de passar sete dias no cativeiro, foi libertado após horas de negociações. Outro momento traumático, foi a morte do filho João Paulo Diniz aos 58 anos, de ataque cardíaco.

Renovação

O empresário publicou dois livros: “Abilio Diniz – Caminhos e Escolhas” (2004) e “Novos caminhos, novas escolhas” (2016). Ele também dividiu suas experiências no TED Talk “Comecei a fazer 80 anos com 29”, com mais de 1,3 milhões de visualizações no YouTube.

Também criou, em 2010, o curso Liderança 360° na Fundação Getúlio Vargas, onde já era professor há 14 anos. Era apresentador de programas de entrevistas na CNN Brasil.