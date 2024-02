Dois presos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira (14/2). Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento e estavam na unidade prisional de segurança máxima desde setembro de 2023. Eles são ligados à facção criminosa Comando Vermelho. Essa é a primeira fuga registrada no Sistema Penitenciário Federal. As informações são do g1.

Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte disse que recebeu solicitação e está dando apoio para a recaptura dos criminosos. Até o momento, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, que é responsável pelo Sistema Penitenciário Federal, não se pronunciou sobre o caso.

O Brasil conta com cinco presídios de segurança máxima: em Brasília, Campo Grande (MS), Mossoró (RN), Catanduvas (SC) e Porto Velho (RO).

Segundo Secretaria Nacional de Políticas Penais, desde a criação, em 2006, o Sistema Penitenciário Federal "é referência de disciplina e procedimento, uma vez que nunca houve fuga, rebelião nem entrada de materiais ilícitos nas unidades penitenciárias, aplicando-se fielmente a Lei de Execuções Penais".

O Correio tenta contato com a Secretaria Nacional de Políticas Penais e aguarda retorno.