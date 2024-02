Carro despenca de barranco no Uruguai e cai no lado brasileiro

Em um acidente ocorrido nessa terça-feira (6/2), um motorista uruguaio, de 63 anos, que dirigia próximo a uma praça no Uruguai, passou por um susto ao perder o controle de seu veículo, que despencou de um barranco. O ponto da queda foi a cidade de Santana do Livramento, no Brasil, divisa com Rivera, no país vizinho.

Como resultado da queda do carro na cidade brasileira, o veículo ficou destruído. O homem conseguiu pular antes, evitando ferimentos.

A praça fica situada no alto de um barranco de aproximadamente 10 metros no Uruguai. O carro caiu no estacionamento de um supermercado, no lado brasileiro.

Segundo o Portal G1, o motorista relatou ter confundido as marchas pensando que havia colocado o carro em ré, mas, em vez disso, o veículo avançou.

Apesar do potencial risco, o teste do bafômetro realizado pelo motorista deu negativo, excluindo a influência de álcool no acidente.



O veículo, que ficou com a parte dianteira destruída, foi removido do local do acidente.







* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata