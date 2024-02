Três apostadores de Minas Gerais -- de Belo Horizonte, Presidente Olegário e Vespasiano --, acertaram cinco números do concurso 2685 da Mega-Sena e vão levar para casa um prêmio total de R$ 552.935,88

O jogador de BH fez uma aposta simples, com seis números e que custa R$ 5, e faturou R$ 92.155,98. Já o vencedor de Vespasiano, na Região Metropolitana, realizou um jogo de sete dezenas, que custa R$ 35, e vai receber R$ 184.311,96. Já o felizardo de Presidente Olegário, no Noroeste de Minas, gastou R$ 140 em um bilhete de oito números e vai levar a bolada de R$ 276.467,94.

O sorteio aconteceu na noite dessa terça-feira (6/2) no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 09 - 16 - 31 - 46 - 47 – 51 e não teve ganhador com seis números. Além dos ganhadores de Minas Gerais, outras 26 apostas acertaram a quina.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira (08/02), com prêmio estimado em R$ 38 milhões.