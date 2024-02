Entre o fim da comemoração do ano novo e o começo da folia do carnaval, os brasileiros enfrentam o mês de janeiro. São 31 dias sem nenhum feriado e muitas contas a pagar. Por isso, as pessoas resolveram se unir para reclamar do mês nas redes sociais.

Para os internautas, a sensação é a de que janeiro tem bem mais que 31 dias. Muitos não sabem de onde tirar forças e dinheiro para sobreviver ao final do mês. Afinal, além da conta do cartão de crédito com os gastos de fim de ano, é em janeiro que chegam IPTU, IPVA, matrícula de escola, material escolar… A lista é grande.

“Pelo amor de Deus, acaba logo janeiro porque o dinheiro já sumiu”, pediu um perfil no X. “A gente ri, a gente brinca... Mas só Deus sabe quanto está a fatura de janeiro”, desabafou outro. Para quem está com a impressão de que janeiro não tem fim, uma boa notícia: amanhã é (finalmente) o último dia do mês.



Mas a internet não se dá por satisfeita. Isso porque muita gente teme um lapso temporal que faça janeiro ter ainda mais dias. Mas também muitas pessoas começam a temer o mês que se avizinha. “Eu estou reclamando de janeiro, mas imagina fevereiro, que vou usar meu salário para pagar meus gastos desse mês infinito. Help!”, escreveu um internauta. Veja mais reações da internet:



01 de janeiro // 30 de janeiro pic.twitter.com/sHNR04QmDb — webdivo nettinho (@webdivonettinho) January 30, 2024

dia 60 de janeiro de 2024 pic.twitter.com/kiLa4G6ZvA — Acervo Nazaré (@acervonazare) January 30, 2024

Amanhã ainda é 31 de janeiro pic.twitter.com/zrws2pbtjp — Deprê (@universitariaOF) January 30, 2024

Mas um dia de janeiro e janeiro não se acaba pic.twitter.com/TBeJkVNvki — Davi (@1davizinho) January 29, 2024

dia 58 de janeiro, 0 reais no bolso ???? — Isa (@isa0lir) January 30, 2024