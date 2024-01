Dois corpos foram encontrados nesta terça-feira (23/1) e o número de vítimas do naufrágio do barco na Baía de Todos-os-Santos, no estado da Bahia, subiu para oito, segundo a Marinha. O barco naufragou no domingo (21/1). No momento do acidente, a embarcação fazia a travessia entre a Ilha de Maria Guarda e Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador. As sétima e oitava vítimas encontradas são uma criança e um homem adulto.

Na embarcação, estavam cerca de 20 pessoas que voltavam de uma festa. De acordo com testemunhas, teria ocorrido uma discussão entre os passageiros que gerou uma confusão no barco. Os passageiros teriam corrido para uma lateral da embarcação, que virou.

"As operações interagências de buscas foram reiniciadas às cinco horas da manhã dessa terça-feira (23), pelas equipes da Marinha do Brasil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar da Bahia. A Marinha lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares das vítimas", informou a Marinha.

Um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) foi instaurado para apurar as causas e circunstâncias do acidente. "Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo', pontuou a Marinha.

A Prefeitura de Madre de Deus declarou luto oficial após o naufrágio. Até o momento foram confirmadas as identidades de seis vítimas que morreram: Jonathan Miguel de Jesus (7 anos), Caroline Barbosa de Souza (17 anos), Ryan Kevellyn de Souza Santos (22 anos), Flaviane Jesus dos Santos (29 anos), Hayala dos Santos Conselho (32 anos) e Rosimeire Maria Souza Santana (59 anos).

A embarcação que naufragou se chamava "Gostosão FF". De acordo com a Marinha, o barco estava inscrito na classe "saveiro", que não permite transporte de passageiros. Há suspeita de que superlotação e briga teriam contribuído para o naufrágio.