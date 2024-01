Em Salvador (BA), um homem teve uma parada cardiorrespiratória e morreu após ser abordado por seguranças do metrô. O caso aconteceu em 6 de janeiro, mas veio a público neste sábado (20/1) após a divulgação das imagens que mostram o momento do ocorrido. A Polícia Civil do Estado da Bahia investiga o caso. Segundo o órgão, foram encontradas duas porções de cocaína nos bolsos dele.

Edmar Santos Costa, 38 anos, estava no acesso norte do metrô, na estação de Pernambués, pouco antes das 6h e foi ajudado por pessoas que passavam no local. Nas imagens, é possível ver um homem que deixa um cooler no chão da estação. Edmar pegou o recipiente deixado e foi em direção ao ônibus. No entanto, antes mesmo de entrar, um outro passageiro começou a agredi-lo.

Depois que a briga é apartada, outra câmera do metrô registra a vítima sendo carregada por dois seguranças do local, que jogam Edmar no chão. Um deles põe o joelho sobre as costas dele com intuito de imobilizá-lo e permanece na posição por alguns segundos. Logo depois, Edmar para de se mover.

Encarregada pela investigação do caso, a 2ª Delegacia Homicídios (DH/Central) afirma que ouviu testemunhas e segue analisando as imagens. Os laudos da perícia devem complementar as investigações.

A CCR Metrô Bahia, concessionária responsável pelo transporte metroviário na capital baiana, informou que os agentes envolvidos no caso foram afastados dos cargos até a conclusão das investigações. A empresa afirma que instaurou um procedimento de investigação interno e que colabora com as autoridades na apuração dos fatos.

Família pede justiça



A família de Edmar relata que só soube da morte do homem pela tarde, quando o patrão da vítima ligou para a esposa dele contando que ele não havia ido trabalhar. De acordo com a irmã da vítima, a CCR não entrou em contato com eles em nenhum momento. “Fica a dor da perda, a dor da saudade e agora a dor da injustiça”, lamentou.

Segundo o pai, ele saiu à procura do filho junto com a filha e o genro. Chegaram a ir no Hospital Geral do Estado da Bahia (HGE), mas não encontraram, então resolveram ir ao Instituto Médico Legal (IML). “Logo na chegada, o rapaz disse um para o outro: “esse rapaz é o pai do menino do CCR Metrô, a cara idêntica”, relata.

“Eu perdi o meu filho pensando que ele saiu para trabalhar, me deu a benção, falou para a mãe dele. O meu filho único homem que era tudo na nossa vida, pai de família responsável, nos ajudava”, lamenta o pai. “Quando eu vejo essas imagens o meu filho caído, eu estou desolado porque deram o cabo do meu filho e eu quero justiça. Eu vou correr com as forças que Deus me deu para ver justiça pelo meu filho”.

Nota da CCR Metrô Bahia

O Metrô Bahia lamenta o falecimento do senhor Edmar Santos Costa e expressa sua solidariedade aos seus familiares e amigos. A concessionária informa que instaurou um procedimento interno de apuração dos acontecimentos na manhã de 6 de janeiro, quando agentes de atendimento e segurança da empresa foram acionados para atuar em uma ocorrência no Terminal de Ônibus Acesso Norte.

Desde o ocorrido, a empresa colabora com as autoridades na investigação dos fatos, tendo cedido a elas a integralidade das imagens de suas câmeras internas, que comprovam os seguintes fatos:

O passageiro ingressou no terminal cambaleando e chega a cair ao chão, sendo ajudado por outras pessoas que estavam no local.

Instantes depois, ele se envolve em uma briga com um vendedor ambulante dentro de um ônibus, sendo também agredido por terceiros.

Ao constatar a confusão, os agentes de atendimento e segurança se dirigem ao local e contêm o passageiro, acionando, em seguida, a Polícia Militar e o SAMU.

Os agentes que participaram do atendimento desta ocorrência foram afastados de suas funções operacionais até a conclusão das investigações. A concessionária ainda esclarece que investe em um programa contínuo de capacitação e treinamentos para os seus colaboradores, com o principal objetivo de prestar um serviço de qualidade à população.