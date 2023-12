Um ciclone extratropical atingirá a Região Sul do país, entre o fim do domingo (24/12) e a segunda-feira (25/12), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o órgão, a formação do ciclone entre o Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul se inicia no fim do domingo (24/12). As tempestades também atingirão o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuvas fortes e rajadas de ventos.

De acordo com o órgão, o grau de severidade do alerta é de ‘perigo’. As instruções são: “Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, se possível desligar aparelhos eletrônicos e ter contato com o Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil da região".

Em setembro a região sofreu com a passagem de dois ciclones extratropicais; 48 pessoas morreram.