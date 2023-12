Sabe quando bate aquela preguiça de fazer tarefas diárias, como sair de casa para comprar um lanche ou um produto que acabou de última hora? Um jovem morador de São Gonçalo (RJ), que não foi identificado, desenvolveu uma forma de conseguir suas compras sem sair do sofá. Ele criou um carrinho elétrico com um mecanismo que permite que ele veja o caminho e converse nos estabelecimentos.

O rapaz registra os momentos em vídeos, que rendem reações curiosas de quem vê a invenção. A página em que ele compartilha suas aventuras com o carrinho tem quase 800 mil seguidores. Em um dos vídeos virais, ele usa o carrinho para ir à padaria. Na carroceria da engenhoca, ele colocou um bilhete com sua lista de compras: um leite condensado e três pães. O carrinho chega ao local, espera sua vez de ser atendido e se comunica com a vendedora por uma câmera e um alto-falante.

@carrinhoblack Carrinho Black visto em detalhes! Para sanar do desejo de saber como é o carrinho que faz compras no Brasil, esse vídeo mostra riqueza de detalhes sobre o carrinho Black. ? Escape from the Police - lofi'chield

A mulher atende ao pedido, e o carrinho volta para casa carregado. Em outros vídeos, o Carrinho Black, como foi batizado, compra shampoo no mercado. Em outro, distribui doces para quem está na rua.

No caso das compras, a forma de pagamento é pix ou dinheiro. Em alguns outros casos, ele envia o cartão de crédito. Para efetuar a compra, conta com a ajuda de pessoas para pegar o produto e fazer o pagamento. As reações dos atendentes e clientes dos estabelecimentos incluem olhares curiosos e risadas e há até quem fique desconfiado.

Os vídeos são um sucesso entre os seguidores, que consideram o criador do carrinho um gênio. “O Brasil para não ser uma potência, falta investimento, porque olha que visão de empreendedor”, declarou um perfil. “Agora a Nasa vem”, disse outro.

@carrinhoblack Comprando com Carrinho Black no mercado. Em mais um experimento social, a missão foi comprar uma farinha láctea, e o carrinho foi ajudado por um cara super gente boa! Esse é o @Dan liria ? som original - Carrinho Black ?

Muita gente considera a ideia um pouco perigosa, especialmente quando envolve o cartão de crédito. “Que ideia boa fazer isso no Rio de Janeiro! Nem vai ser roubado, imagina”, dizia outro comentário, em tom de sarcasmo.

O Carrinho Black tem autonomia de até 10 km, podendo ser menor se houver muitos obstáculos. Para a invenção, o jovem usou um automodelo elétrico Traxxas stampede, que ele modificou artesanalmente, e um motor brushed 550. Com isso, incluiu a câmera, a carroceria e um novo sistema de controle. Para as conversas, ele usa dois walkie talkies.

O criador ainda explicou que usa frequências 915mhz no controle e 1.2ghz no vídeo. Por enquanto, a invenção está sendo usada apenas para criação de conteúdo na internet, mas o jovem disse a um dos seguidores que estuda formas criar novos carrinhos para vender aos interessados.