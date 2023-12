A Polícia Militar (PM) é considerada violenta para a maioria dos brasileiros, que também não confiam na Justiça, acham que a segurança pública é o principal problema do país, defendem a pena de morte e a redução da maioridade penal, não concordam com legalização do uso das drogas, são contrários à facilitação da compra e posse de armas e já foram assaltados e furtados alguma vez na vida.

Esses são alguns resultados da primeira rodada da Pesquisa Nacional de Vitimização e Segurança Pública feita pela Quaest Consultoria e Pesquisa em parceria com o Centro Internacional de Gestão Pública e Desenvolvimento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Feita entre os dias 10 e 16 de novembro com amostra de 2.007 casos, a pesquisa, que fez um mapeamento sobre os principais desafios da segurança pública no país, mostra que a população em todo o Brasil confia mais na Polícia Federal, considerada desonesta por 59% dos entrevistados, contra 38% da militar e 49% da Polícia Civil.

As polícias estaduais (PM e Civil) são que contam com os menores níveis de confiança no país, perdendo apenas para o Judiciário, que tem a pior avaliação nesse quesito.

A desconfiança na polícia militar chega a 40% no Brasil, sendo que no Nordeste chega a 46%. O Judiciário é visto com desconfiança por 46% dos brasileiros, índice que chega a 50% na região Sul. Somente 17% da população confia totalmente na Justiça contra 44% das Forças Armadas, instituição mais bem avaliada pelos brasileiros.

Pena de morte



A pena de morte tem grande apoio dos brasileiros (77%), assim como a redução da maioridade penal defendida amplamente (94%), juntamente com o endurecimento das penas para uso de armas pesadas (93%). Já a descriminalização do uso de drogas é rechaçada pela maioria da população (53%), para quem a segurança pública é o maior problema (37%), perdendo até mesmo para a economia (16%), corrupção (11%) e questões sociais (11%).



Entre os ouvidos, 51% também revelaram que já foram assaltados, roubados ou furtados alguma vez na vida, sendo que 8% já foram vítimas várias vezes. A maior incidência se dá na região Norte do país. A sensação dos brasileiros também é que de que a violência e o crime organizado cresceram muito no Brasil no último ano (70%), mas não na cidade onde moram (42%). Ela é maior entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (88%) e entre as pessoas que ganham acima de cinco salários-mínimos.



Confira alguns dos principais dados da Pesquisa Nacional de Vitimização e Segurança Pública (*)

- Segurança pública é o principal problema do país (37%), seguido da economia (16%), corrupção (11%) e questões sociais (11%).

- 51% dos brasileiros já foram assaltados, roubados ou furtados alguma vez na vida, sendo que 8% já foram vítimas várias vezes. A maior incidência é na região Norte do país.

- A desconfiança na polícia militar chega a 40% no Brasil, sendo que no Nordeste chega a 46%.

- É quase unanimidade entre os brasileiros a defesa da redução da maioridade penal (94%), mesmo patamar dos brasileiros que defendem que criminosos pegos com armas pesadas deveriam ter suas penas ampliadas

- O Judiciário é visto com desconfiança por 46% dos brasileiros, índice que chega a 50% na região Sul



(*) Fonte: Centro Internacional de Gestão Pública e Desenvolvimento da UFMG e Quaest Consultoria e Pesquisa