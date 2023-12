Tayane Gandra, mãe do menino Gui, relatou que ela e a família foram vítimas de um assalto na saída do jogo entre Vasco e Bragantino no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (7/12). "Colocaram revólver na nossa cara, não respeitaram o Gui no carro, uma criança", disse ela, no Instagram.

Segundo Tayane, os assaltantes levaram celulares, relógios e uma aliança. Ela descreveu que sofreu muito "terror psicólogico". "Deus nos proteja e nos ajude a batalhar para reconquistar o que nos foi tirado", afirmou a mãe do menino.

Ainda não há informações se alguém foi preso pelo assalto. O Correio tenta contato com a Polícia Militar do Rio de Janeiro para saber mais informações e aguarda retorno.

Quem é o menino Gui?



Gui se tornou uma espécie de 'mascote' do Vasco ao ter sua história revelada. Ele estava internado em um hospital do Rio de Janeiro e ficou em coma durante 16 dias em decorrência de doença genética rara, chamada de epidermólise bolhosa, que foi detectada desde o nascimento. A doença provoca a formação de bolhas na pele, deixando-a fina e sensível.