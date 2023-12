Prefeito de Maceió informou que estão sendo utilizados equipamentos modernos para calcular o afundamento do solo

O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL-AL), comentou sobre o colapso de uma mina situada no bairro do Mutange, na capital alagoana. Em entrevista à CNN Brasil, JHC classificou o ocorrido como "a maior tragédia urbana no mundo em curso".



João Henrique também informou que estão sendo utilizados equipamentos modernos para calcular o afundamento do solo, para qual a direção está se movimentando e qual a intensidade desse movimento. Aproximadamente 350 profissionais de órgão públicos estão realizando o monitoramento.

"Todo o plano de contingência está funcionando, protocolos estão sendo seguidos rigorosamente pela Defesa Civil de Maceió, que já se comunicou com todas as autoridade pertinentes", afirmou o prefeito.

Nesta quinta-feira (30/11), a Defesa Civil emitiu um alerta para o risco iminente de colapso de uma das minas na região do antigo campo de futebol do Centro Sportivo Alagoano (CSA). Segundo o órgão, a mina pode colapsar a qualquer momento.

Estudos mostram um aumento significativo na movimentação do solo na mina 18, indicando a possibilidade de rompimento e surgimento de um skinhole (crateras caracterizadas pelo vazio da superfície, que podem ocorrer no solo quando não se conhece a fundo a composição e especificidades ao construir).

A mina é uma das várias controladas pela Braskem. O local foi desocupado e a Defesa Civil recomenda que pessoas e embarcações evitem transitar nas proximidades. Seis escolas da rede pública de Maceió foram equipadas para abrigar pessoas que tiveram de sair de suas casas e três instituições de ensino estão de sobreaviso. Os locais também vão abrigar animais de estimação.